Cristiano Ronaldo, chiesta l'espulsione dall'Arabia Saudita (Di giovedì 20 aprile 2023) Il gesto osceno rivolto al pubblico dall'attaccante portoghese ha creato grande dibattito nel Paese. L'esposto dell'avvocato Nouf Bint Ahmed, professoressa all'Università di Ginevra, consigliere e arbitro commerciale internazionale accreditato dinanzi agli istituti arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Il gesto osceno rivolto al pubblico'attaccante portoghese ha creato grande dibattito nel Paese. L'esposto dell'avvocato Nouf Bint Ahmed, professoressa all'Università di Ginevra, consigliere e arbitro commerciale internazionale accreditato dinanzi agli istituti arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... liberta___depre : A torcida do Al-Hilal: ' Messi, Messi e Messi'. Cristiano Ronaldo: - - cmdotcom : Clamoroso in Arabia Saudita: #CristianoRonaldo rischia il carcere e l'espulsione dal paese per il gestaccio ai tifo… - livescore : Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? - emretwks : RT @Cado_SinsGfb: The Last Dance Cristiano Ronaldo - CalcioNapoli24 : -