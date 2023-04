“Crisi climatica? Affidiamoci al padre eterno”: il presidente del Consiglio regionale del Piemonte (leghista) risponde così agli ambientalisti (Di giovedì 20 aprile 2023) In Piemonte manca l’acqua? “Affidiamoci al padre eterno”. Parola di Stefano Allasia, leghista e presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Ieri mattina ha risposto così alle attiviste di Extinction Rebellion e Fridays For Future che ieri, armate di campanelli, hanno protestato a Torino in occasione della discussione del bilancio regionale 2023-2025. “Il bilancio che verrà approvato non prevede nessun finanziamento strutturale per contrastare questa Crisi – racconta Caterina, una delle attiviste scese in piazza – numerosi, invece, sono i finanziamenti alle associazioni antiabortiste, con addirittura il raddoppio del fondo Vita Nascente”. Per questo motivo gli attivisti hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Inmanca l’acqua? “al”. Parola di Stefano Allasia,deldel. Ieri mattina ha rispostoalle attiviste di Extinction Rebellion e Fridays For Future che ieri, armate di campanelli, hanno protestato a Torino in occasione della discussione del bilancio2023-2025. “Il bilancio che verrà approvato non prevede nessun finanziamento strutturale per contrastare questa– racconta Caterina, una delle attiviste scese in piazza – numerosi, invece, sono i finanziamenti alle associazioni antiabortiste, con addirittura il raddoppio del fondo Vita Nascente”. Per questo motivo gli attivisti hanno ...

