Criscitiello: “Inter e Milan in semifinale, ma c’è una brutta notizia” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il giornalista Michele Criscitiello solleva una questione che metterebbe tutto in discussione nonostante le qualificazioni di Inter e Milan. Il giornalista Michele Criscitiello ha commentato l’approdo di Inter e Milan in semifinale di Champions League con uno sguardo anche sul campionato. Secondo Criscitiello, l’approdo di Inter e Milan alle semifinali di Champions, dopo aver eliminato Benfica e Napoli, è una bella notizia per il calcio italiano. Tuttavia, il giornalista ha sottolineato che potrebbe arrivare una notizia clamorosa in grado di rimettere tutto in discussione. “Inter e Milan, dopo avere eliminato rispettivamente Benfica e Napoli, approdano ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Il giornalista Michelesolleva una questione che metterebbe tutto in discussione nonostante le qualificazioni di. Il giornalista Micheleha commentato l’approdo diindi Champions League con uno sguardo anche sul campionato. Secondo, l’approdo dialle semifinali di Champions, dopo aver eliminato Benfica e Napoli, è una bellaper il calcio italiano. Tuttavia, il giornalista ha sottolineato che potrebbe arrivare unaclamorosa in grado di rimettere tutto in discussione. “, dopo avere eliminato rispettivamente Benfica e Napoli, approdano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : #Criscitiello punge #Milan e #Inter: 'Sono in semifinale di Champions ma se alla Juventus fossero restituiti i quin… - NapoliAddict : Criscitiello: 'Può arrivare una clamorosa (e brutta) notizia per Milan e Inter' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : Criscitiello: «Inter, in estate se non sarà rivoluzione poco ci manca» - internewsit : Criscitiello: «Inter, in estate se non sarà rivoluzione poco ci manca» - - un_polle : @dozonk_ @smgii1908 @MilanNewsit Milan news Inter news Juve news Son tutti galassia criscitiello, dire “non puoi di… -