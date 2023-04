Criptovalute | ok definitivo Parlamento Ue norme per tracciamenti e antiriciclaggio

(Di giovedì 20 aprile 2023) I testi dovranno essere formalmente approvati dal Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale, per poi entrare in vigore 20 giorni dopo.

Ora manca solo approvazione del Consiglio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma 20 apr - Il Parlamento europeo ha approvato le norme per tracciare i trasferimenti di cripto - attivita' e prevenire il ...Per ridurre l'elevata impronta di carbonio delle, i fornitori di servizi significativi dovranno pubblicare il loro consumo di energia.... che cos'è il MiCA In questi giorni la commissione europea ha redatto il testoMiCA per la regolamentazione di tutti gli ambiti legati al mondo dellein EU, che dovrà essere ...

Criptovalute: ok definitivo Parlamento Ue norme per tracciamenti e ... Borsa Italiana

