Cremonese, Braida: "Il Napoli ha dominato il campionato, non c'è stata competività" (Di giovedì 20 aprile 2023) Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, ha parlato a Tuttomercatoweb, queste le sue parole: “Il Milan nel complesso nelle due partite ha meritato di passare il turno, anche se ha trovato davanti un grande Napoli che non è nel suo miglior momento. La partita è stata all’altezza della situazione. Le squadre italiane hanno rialzato la testa". La Serie A sorride. La Nazionale un po’ meno…“Ci sono tanti stranieri, più degli italiani. Mancini ha le sue difficoltà. Però la partita del Milan mi è piaciuta. In generale non bisogna avere paura nell’affrontare le squadre europee, bisogna guardare al futuro con fiducia”. In campionato per il Napoli è stata un’altra storia.“Il Napoli ha dominato. In campionato ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Ariedo, consigliere strategico della, ha parlato a Tuttomercatoweb, queste le sue parole: “Il Milan nel complesso nelle due partite ha meritato di passare il turno, anche se ha trovato davanti un grandeche non è nel suo miglior momento. La partita èall’altezza della situazione. Le squadre italiane hanno rialzato la testa". La Serie A sorride. La Nazionale un po’ meno…“Ci sono tanti stranieri, più degli italiani. Mancini ha le sue difficoltà. Però la partita del Milan mi è piaciuta. In generale non bisogna avere paura nell’affrontare le squadre europee, bisogna guardare al futuro con fiducia”. Inper ilun’altra storia.“Ilha. In...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Braida: 'Il Milan ha meritato il passaggio del turno, ha affrontato un grande Napoli che, però, non era nel… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CREMONESE - Braida: 'Il Milan ha meritato il passaggio del turno, ha affrontato un grande Napoli che, però, non era nel… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Braida: 'Il Milan ha meritato il passaggio del turno, ha affrontato un grande Napoli che, però, non era nel… - napolimagazine : CREMONESE - Braida: 'Il Milan ha meritato il passaggio del turno, ha affrontato un grande Napoli che, però, non era… - apetrazzuolo : CREMONESE - Braida: 'Il Milan ha meritato il passaggio del turno, ha affrontato un grande Napoli che, però, non era… -