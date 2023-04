Cremonese, Braida: «Ballardini ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore. Sul futuro…» (Di giovedì 20 aprile 2023) Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, ha parlato del momento dei grigiorossi in Serie A e della posizione di Ballardini Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, ha parlato a TMW. PAROLE – «Ballardini ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore, lo confermano i risultati. Per quanto riguarda il futuro vedremo. Saprà valutare la società. La Cremonese in A? Mancano ancora tante partite. C’è un po’ di distacco. Ma nel calcio con i tre punti si possono fare anche i miracoli. Mi piace ricordare la Salernitana che ha fatto un miracolo. Vediamo… proviamo a vedere se lo facciamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Ariedo, consigliere strategico della, ha parlato del momento dei grigiorossi in Serie A e della posizione diAriedo, consigliere strategico della, ha parlato a TMW. PAROLE – «hadiun, lo confermano i risultati. Per quanto riguarda il futuro vedremo. Saprà valutare la società. Lain A? Mancano ancora tante partite. C’è un po’ di distacco. Ma nel calcio con i tre punti si possono fare anche i miracoli. Mi piace ricordare la Salernitana che ha fatto un miracolo. Vediamo… proviamo a vedere se lo facciamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... panzaantonio61 : RT @messveneto: La Cremonese a Udine, Braida: 'In Friuli per vincere': Il dirigente friulano avverte i bianconeri: venerdì compie 77 anni,… - stemauri75 : Ariedo Braida:”La salvezza della Cremonese? A volte succedono i miracoli “ - TuttoSalerno : Braida (Cremonese): 'Nel calcio si possono fare i miracoli. Mi piace ricordare la Salernitana' - messveneto : La Cremonese a Udine, Braida: 'In Friuli per vincere': Il dirigente friulano avverte i bianconeri: venerdì compie 7… - Tutto_CalcioNew : Le parole del dirigente della #Cremonese in un'intervista al Messaggero Veneto #tuttocalcionews #calcio -