Credit Suisse, un mese dopo: chi c'era davvero dietro il crac (Di giovedì 20 aprile 2023) dopo Swissair e la scomparsa del segreto bancario, questo è il terzo colpo più duro inferto alla Svizzera. L'opinione pubblica elvetica è indignata e la fiducia nelle istituzioni è crollata ai minimi storici. Il Credit Suisse, che vantava 167 anni di storia, è crollato in 72 ore, senza che la Confederazione avesse il tempo, le capacità e forse la voglia, di studiarne il salvataggio, come fece invece per UBS nel 2008. È anche vero, come ha di recente sostenuto il presidente nazionale dell'UDC Marco Chiesa, che prima dei soldi, Credit Suisse avesse già perso l'anima svizzera, troppi investimenti rischiosi all'estero, troppi manager stranieri lontani dalla cultura e dalla tradizione elvetica. Ma molti analisti, tra i quali l'ex Ceo dell'Istituto di Paradeplatz Oswald Gruebel, in carica dal 2003 al 2007, ...

