Crash Team Rumble: ecco la data d'inizio della closed beta

È stata confermata ufficialmente la data e l'ora d'inizio della closed beta del nuovissimo Crash Team Rumble. Dopo varie remaster e l'inedito It's About Time (del quale trovate a questo link la nostra recensione della versione PS5), titolo più che mai eloquente per il ritorno in piena regola di una delle saghe più iconiche del mondo videoludico, la mascotte nata in origine sulla prima PlayStation dalla mente dei ragazzi di Naughty Dog si appresta a tornare in un nuovissimo spin-off. In attesa dell'uscita ufficiale di Crash Team Rumble, per tutti coloro che hanno effettuato il preorder a brevissimo inizierà la closed beta del gioco.

