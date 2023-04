Covid Italia: dal 1° Maggio nuove regole ospedali, Rsa (Di giovedì 20 aprile 2023) nuove regole anti-Covid per ospedali e RSA in Italia: obbligo di mascherina solo nei reparti con pazienti fragili e alta intensità di cure A partire dall’1 Maggio, le nuove regole anti-Covid in ospedali e RSA prevedono di mantenere l’obbligo della mascherina solo nei reparti con pazienti fragili e dove c’è alta intensità di cure, come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fnomceo e OMCeO: contro la fuga dei medici all’estero Oppioidi Killer: boom di vittime, condannata la Johnson Pandemia da Coronavius? Cosa dicono gli esperti Milioni di test sugli anticorpi contro il Coronavirus La situazione contagi da ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 aprile 2023)anti-pere RSA in: obbligo di mascherina solo nei reparti con pazienti fragili e alta intensità di cure A partire dall’1, leanti-ine RSA prevedono di mantenere l’obbligo della mascherina solo nei reparti con pazienti fragili e dove c’è alta intensità di cure, come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fnomceo e OMCeO: contro la fuga dei medici all’estero Oppioidi Killer: boom di vittime, condannata la Johnson Pandemia da Coronavius? Cosa dicono gli esperti Milioni di test sugli anticorpi contro il Coronavirus La situazione contagi da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : La commissione sul virus, ostacolata in Italia, altrove è la norma. Francia, Germania, Uk, Svizzera e Svezia le han… - heather_parisi : 'La verità quando si confronta con la bugia anzichè prendere l'ascensore, prende le scale. Arriva dopo ma nel tempo… - GianlucaVasto : Buffoni. Commissione di Inchiesta sul Covid escludendo le Regioni che hanno in mano la sanità. Altra pagliacciata.… - abitudinario : RT @Bluefidel47: Perché i migranti non hanno avuto bisogno del vaccino ? Semplice: Obbligati dalla sanità all'entrata in Italia ad assu… - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Covid oggi Italia, mascherine in ospedale e Rsa: nuove regole da 1 maggio -