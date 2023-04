Covid, dal 1° Maggio stop alle mascherine negli ospedale e nelle RSA (Di giovedì 20 aprile 2023) In queste ore il governo si avvia a eliminare l’obbligo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa dal 1 Maggio 2023. Si sta decidendo di mantenerle nei reparti con pazienti fragili e dove c’è alta intensità di cure. I tamponi per i ricoveri poi saranno fatti solo agli asintomatici. Mentre resteranno obbligatorie fino al 30 Aprile 2023. Il parere degli esperti: Ciccozzi e Minelli Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, si è detto d’accordo con questa misura e si è così pronunciato: “Con i dati epidemiologici Covid che abbiamo oggi, con sintomi così leggeri della malattia, un allentamento della misura delle mascherine in ospedali e Rsa ci sta” dice l’esperto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) In queste ore il governo si avvia a eliminare l’obbligo delleospedali eRsa dal 12023. Si sta decidendo di mantenerle nei reparti con pazienti fragili e dove c’è alta intensità di cure. I tamponi per i ricoveri poi saranno fatti solo agli asintomatici. Mentre resteranno obbligatorie fino al 30 Aprile 2023. Il parere degli esperti: Ciccozzi e Minelli Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, si è detto d’accordo con questa misura e si è così pronunciato: “Con i dati epidemiologiciche abbiamo oggi, con sintomi così leggeri della malattia, unntamento della misura dellein ospedali e Rsa ci sta” dice l’esperto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Su @atlanticomag clamoroso @jimmomo sulle origini Covid: manovre di Pechino e fallimento dell’intelligence occident… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Tra vaccinati boom di morti per cause diverse dal Covid ??? Quante bugie sulla protezione special… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Duecento giudici stroncano le restrizioni per il Covid ??? Ma che incantesimo ha fatto Cingolani… - BellavitePaolo : RT @CathVoicesITA: “Il nuovo piano vaccinale 2023-25 presenta le vaccinazioni come un dovere morale. Senza alcuna distinzione tra vaccini.… - CorriereCitta : Covid, dal 1° Maggio stop alle mascherine negli ospedale e nelle RSA -