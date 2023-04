Council Skies è il nuovo singolo di Noel Gallagher | un occhiolino ai The Smiths testo e traduzione

(Di giovedì 20 aprile 2023) “Faremo incassare qualcuno”, direbbe lo Zaia crozziano per commentare il titolo scelto per ildi, o meglio, dei’s High Flying Birds che stanno per uscire con, il prossimo album in uscita il 2 giugno. Va detto che ilchitarrista ha più volte dimostrato una propria predilezione per tutto ciò che il Regno Unito ha partorito nei primi anni ’80, anche solo per quel bellissimo remix di Pretty Boy firmato da Robert Smith. E di Smith si parla anche a questo giro, al plurale: ildiha qualcosa che ricorda la band di Morrissey, anche solo nell’intenzione. La formula c’è: chitarre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Noel Gallagher: pubblicato il singolo 'Council Skies', title track del nuovo album. Ascoltalo qui… - IndieForBunnies : Altro assaggio targato @NoelGallagher - VirginRadioIT : Noel Gallagher: pubblicato il singolo 'Council Skies', title track del nuovo album. Ascoltalo qui ?? Il rocker di Ma… - oasisitalia : News da - rockolpoprock : Noel Gallagher pubblica la title track del nuovo album -

Noel Gallagher ha offerto un'altra anticipazione del suo nuovo album in studio con gli High Flying Birds , "". Come nuovo singolo estratto dal prossimo disco, in arrivo il 2 giugno, l'ex Oasis ha pubblicato la title track . Il brano "" arriva dopo la pubblicazione di altre tre ...... Broken by Desire to Be Heavenly Sent 26 Maggio Arlo Parks: My Soft Machine Sparks: The Girl Is Crying in Her Latte Simply Red: Time 2 Giugno Noel Gallagher's High Flying Birds:Ben ...Nel 2023 Noel Gallagher's High Flying Birds stanno preparando l'atteso quarto album in studio,, in uscita il 2 giugno. Dal titolo evocativo dell'album alla copertina, fino ai testi ...

Noel Gallagher's High Flying Birds - Council Skies (Radio Date: 21 ... EarOne

American-made Patriot missiles have arrived in Ukraine, the country's defense minister said Wednesday, providing Kyiv with a long-sought new shield against the Russian airstrikes that have devastated ...First Indian Advanced Short Haul Air Mobility conference sees multiple MoUs for manufacture, maintenance and operation of electric flying vehicles. Private player FlyBlade India partners with US-based ...