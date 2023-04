Costarelli (ANP): “Semplificazione o deburocratizzazione, i presidi accolgono con entusiasmo il piano Valditara” (Di giovedì 20 aprile 2023) "Semplificazione o deburocratizzazione. Accoglieremo con grande entusiasmo, con grande favore un tale piano che aspettiamo da lungo tempo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) ". Accoglieremo con grande, con grande favore un taleche aspettiamo da lungo tempo". L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Costarelli (ANP): “Semplificazione o deburocratizzazione, i presidi accolgono con entusiasmo il piano Valditara” - infoitinterno : Educazione finanziaria a scuola, c’è chi dice no: “Servono insegnanti specializzati, non tutti i docenti sono prepa… - michelemorgese : RT @orizzontescuola: Educazione finanziaria a scuola, c’è chi dice no: “Servono insegnanti specializzati, non tutti i docenti sono preparat… - orizzontescuola : Educazione finanziaria a scuola, c’è chi dice no: “Servono insegnanti specializzati, non tutti i docenti sono prepa… -