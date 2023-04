Cos' è il pegging e come può migliorare la tua vita sessuale?

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Cos'è il? Ne sai già qualcosa? Se vuoi, posso aiutarti ad affrontare l'argomento con delicatezza, ma credo sia meglio farlo in modo diretto a partire da una domanda fondamentale: qual è la tua posizione in merito alla penetrazione anale passiva? Hai il desiderio di provare? Forse sei già esperto di quello che il tuo zio lascivo o ignorante ha probabilmente definito«prenderlo nel posto sbagliato», soprattutto se sei un uomo gay. Se, invece, non l'hai ancora provato, potresti avere la sensazione di non essere all'altezza di una simile pratica o di essere terrorizzato dall'intrusione in un'area solitamente riservata ai cinque minuti di preziosa meditazione al bagno ogni mattina. Ora hai l'occasione di recuperare e approfondire. Il sesso è soggetto alle tendenzequalsiasi altra cosa e al momento il ...