Cosa succede ora alla Juventus? Quando il nuovo processo e cosa può accadere (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo una lunghissima attesa, è arrivata finalmente la sentenza del Collegio di Garanzia di CONI riguardo il ricorso della Juventus sulla penalizzazione di 15 punti sul "Caso plusvalenze". L'organo federale ha deciso di rimandare alla Corte d'Appello la sentenza che era stata emessa a gennai0 dopo una prima richiesta dell'accusa di 9 punti, poi tramutati in 15. L'esito immediato è che i bianconeri, così, si riappropriano dei 15 punti in attesa che la Corte Federale riformuli la sentenza. Una sentenza che potrebbe riguardare ancora punti oppure una semplice ammenda, ma sarà tutto da valutare. I tempi, gioco forza, si allungheranno e potrebbero arrivare anche oltre la fine del campionato in corso, in caso di ulteriore penalizzazione e successivo ricorso. Passando ai soggetti coinvolti, invece, accolto il ricorso di Pavel Nedved. Rigettati quelli di Andrea ...

