Cosa sono i sugar daddy? Nuova moda tra gli studenti?

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’espressionenon è una novità, ma anzi è molto utilizzata. Anche se forse poco troppo spesso si conosce il suo vero significato eimplichi praticare ilDating. Allora partiamo da chiarire queste ambiguità: unoè un uomo facoltoso che proprio per in virtù di questo suo tenore di vita può permettersi di offrire esperienze di lusso, viaggi, cene e attrattive a ragazze più giovani in cambio della loro compagnia, ovvero una cosiddettaBaby. L’espressionederiva da quello che per primo assunse questo nome, Adolph B. Spreckels, proprietario di uno zuccherificio a Los Angeles a inizio del Novecento che si innamorò e sposò una modella, Alma, di 24 anni più giovane e che in termini ...