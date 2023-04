Cosa sono gli oracoli e perché sono necessari alla blockchain (Di giovedì 20 aprile 2023) Cosa sono gli oracoli nel web3? Può venirci più facilmente in testa l’omonimo personaggio del film “Matrix”, in realtà il senso può essere simile: è infatti fondamentale per collegare le informazioni dal mondo reale all’interno della blockchain. Ne ha parlato recentemente questo articolo di Forbes, noi proveremo a riassumere i punti più importanti per capire il significato e le potenzialità di questo importante segmento del web3. perché la blockchain ha bisogno degli oracoli? Gli oracoli comunicano i dati dal mondo reale in modo affidabile all’interno della blockchain, ma la relazione tra oracoli e blockchain è reciproca. Gli oracoli ... Leggi su blockworld (Di giovedì 20 aprile 2023)glinel web3? Può venirci più facilmente in testa l’omonimo personaggio del film “Matrix”, in realtà il senso può essere simile: è infatti fondamentale per collegare le informazioni dal mondo reale all’interno della. Ne ha parlato recentemente questo articolo di Forbes, noi proveremo a riassumere i punti più importanti per capire il significato e le potenzialità di questo importante segmento del web3.laha bisogno degli? Glicomunicano i dati dal mondo reale in modo affidabile all’interno della, ma la relazione traè reciproca. Gli...

