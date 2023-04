Cosa sente il feto durante i rapporti sessuali (Di giovedì 20 aprile 2023) durante i nove mesi di gravidanza la coppia si domanda se il sesso possa far male al bambino quali sensazioni senta il feto. In realtà, sono gli stessi ginecologi a ricordare alle future mamme che non devono avere timore che il sesso in gravidanza possa nuocere in alcun modo al feto. Anzi, al contrario, alcuni consigliano di avere rapporti sessuali nelle ultime settimane di gestazione. L’attività sessuale fa bene alla coppia e non ci sono controindicazioni durante la gravidanza.. Anzi, è importante anche dopo la nascita del figlio, quando gli equilibri della coppia si alterano facilmente ed il sesso può aiutare a ritrovarsi. Vien da sé che è necessario che entrambi i partner siano sereni al riguardo, che riescano ad aprirsi e a confortarsi con il professionista di fiducia che saprà ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 aprile 2023)i nove mesi di gravidanza la coppia si domanda se il sesso possa far male al bambino quali sensazioni senta il. In realtà, sono gli stessi ginecologi a ricordare alle future mamme che non devono avere timore che il sesso in gravidanza possa nuocere in alcun modo al. Anzi, al contrario, alcuni consigliano di averenelle ultime settimane di gestazione. L’attività sessuale fa bene alla coppia e non ci sono controindicazionila gravidanza.. Anzi, è importante anche dopo la nascita del figlio, quando gli equilibri della coppia si alterano facilmente ed il sesso può aiutare a ritrovarsi. Vien da sé che è necessario che entrambi i partner siano sereni al riguardo, che riescano ad aprirsi e a confortarsi con il professionista di fiducia che saprà ...

