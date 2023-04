“Cosa ho al viso”. La famosa 23enne affronta il pubblico: “Non mi importa se mi guardate” (Di giovedì 20 aprile 2023) Carlotta Bertotti e la sua macchia su metà del viso. In un’epoca in cui l’immagine viene prima di tutto chissà quanti pregiudizi deve aver affrontato la modella e influencer 23enne che recentemente è stata la protagonista di un monologo trasmesso da “Le Iene”. Spesso e volentieri il programma Mediaset condotto da Belen Rodriguez si occupa di casi di grande risonanza, come ad esempio quello dell’orso che ha sbranato il runner trentino di 26 anni. Non è mancato pure un servizio su Rosa Bazzi e Olindo Romano, i due coniugi condannati per la strage di Erba per i quali si parla di revisione di processo. A colpire tanti telespettatori, però, è stata la storia di Carlotta Bertotti la quale ha accettato la proposta degli autori de Le Iene di raccontare Cosa le è successo. La 23enne ha parlato della macchia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Carlotta Bertotti e la sua macchia su metà del. In un’epoca in cui l’immagine viene prima di tutto chissà quanti pregiudizi deve averto la modella e influencerche recentemente è stata la protagonista di un monologo trasmesso da “Le Iene”. Spesso e volentieri il programma Mediaset condotto da Belen Rodriguez si occupa di casi di grande risonanza, come ad esempio quello dell’orso che ha sbranato il runner trentino di 26 anni. Non è mancato pure un servizio su Rosa Bazzi e Olindo Romano, i due coniugi condannati per la strage di Erba per i quali si parla di revisione di processo. A colpire tanti telespettatori, però, è stata la storia di Carlotta Bertotti la quale ha accettato la proposta degli autori de Le Iene di raccontarele è successo. Laha parlato della macchia ...

