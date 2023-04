"Cosa deve fare l'uomo": Pietro Senaldi fa impazzire gli animalisti, basta una frase (Di giovedì 20 aprile 2023) Si parla delle sorti dell'orsa JJ4 a CartaBianca. Tra chi difende l'animale e chi chiede l'abbattimento si inserisce Pietro Senaldi. Per il condirettore di Libero quello che sta andando in scena in questi giorni è un dibattito senza senso. "Se due anni fa fosse stata eseguita l'ordinanza di abbattimento dell'orsa - esordisce nella trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai 3 -, oggi Andrea sarebbe vivo. L'orso fa l'orso, ma anche l'uomo deve fare l'uomo. Non umanizziamo l'orso, non è una vendetta. È l'uomo che deve difendersi". Il caso è noto: settimane fa un runner, Andrea Papi, è stato ucciso dall'orsa in cui si è imbattuto. Già in passato l'animale aveva aggredito due persone, portando i cittadini a chiedere l'abbattimento. E proprio su ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Si parla delle sorti dell'orsa JJ4 a CartaBianca. Tra chi difende l'animale e chi chiede l'abbattimento si inserisce. Per il condirettore di Libero quello che sta andando in scena in questi giorni è un dibattito senza senso. "Se due anni fa fosse stata eseguita l'ordinanza di abbattimento dell'orsa - esordisce nella trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai 3 -, oggi Andrea sarebbe vivo. L'orso fa l'orso, ma anche l'l'. Non umanizziamo l'orso, non è una vendetta. È l'chedifendersi". Il caso è noto: settimane fa un runner, Andrea Papi, è stato ucciso dall'orsa in cui si è imbattuto. Già in passato l'animale aveva aggredito due persone, portando i cittadini a chiedere l'abbattimento. E proprio su ...

