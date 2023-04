"Cosa accadrà a luglio": Milan, rumors pazzeschi su Mike Maignan (Di giovedì 20 aprile 2023) Il cuore pulsante della tifoseria del Milan batte sempre più forte per Mike Maignan. E non potrebbe essere altrimenti: il portiere francese sta facendo un'altra stagione strepitosa, pazzesca, il ritorno di Champions League contro il Napoli è soltanto l'ultima conferma. Dire che oggi sia il miglior portiere al mondo è tutt'altro che peregrino. E insomma, la dirigenza del Milan, ora, vorrebbe premiarlo. In rossonero ci arrivò nel 2021, per soli 15 milioni di euro dal Lille, dopo l'addio con gran fracasso e polemica di Gigio Donnarumma. E Magic Mike ha fatto scordare a tempo record Gigio. Anzi, i tifosi "ringraziano" Donnarumma per il fatto di essersene andato: senza la sua rottura per qualche milione in più, Maignan non sarebbe mai arrivato. Quest'anno il portiere francese ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Il cuore pulsante della tifoseria delbatte sempre più forte per. E non potrebbe essere altrimenti: il portiere francese sta facendo un'altra stagione strepitosa, pazzesca, il ritorno di Champions League contro il Napoli è soltanto l'ultima conferma. Dire che oggi sia il miglior portiere al mondo è tutt'altro che peregrino. E insomma, la dirigenza del, ora, vorrebbe premiarlo. In rossonero ci arrivò nel 2021, per soli 15 milioni di euro dal Lille, dopo l'addio con gran fracasso e polemica di Gigio Donnarumma. E Magicha fatto scordare a tempo record Gigio. Anzi, i tifosi "ringraziano" Donnarumma per il fatto di essersene andato: senza la sua rottura per qualche milione in più,non sarebbe mai arrivato. Quest'anno il portiere francese ha ...

