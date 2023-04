Corte Ue “No al rinnovo automatico delle concessioni balneari”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Ledi occupazionespiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. Lo stabilisce una sentenza delladi Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui “i giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell'Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse”.Secondo il diritto dell'Unione, per l'assegnazione didi occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsitàrisorse ...