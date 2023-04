Corte europea: l'Italia deve mettere a gara le concessioni balneari con criteri di trasparenza (Di giovedì 20 aprile 2023) - Stop al rinnovo automatico delle licenze e deve adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria. Il primo passo annunciato dal governo sarà la mappatura delle spiagge Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 aprile 2023) - Stop al rinnovo automatico delle licenze eadeguare la normativa nazionale a quella comunitaria. Il primo passo annunciato dal governo sarà la mappatura delle spiagge

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : La sentenza della Corte di Giustizia europea sulle concessioni balneari dà ragione all’approccio della Lega. È un g… - ardigiorgio : Fa molto ridere che a commentare positivamente la decisione odierna della corte di giustizia europea su #balneari s… - ilpost : La Corte di Giustizia Europea ha ribadito che l’Italia non può rinnovare automaticamente le concessioni balneari - nonnaangela60 : RT @Fata_Turch: Ma voi vorreste pagare un'altra salata #multaUE (dopo quella per le quote latte, ovviamente sostenute dalla solita #Lega al… - ardigiorgio : RT @ilfoglio_it: Antonio Pasca, presidente del tribunale pugliese, da anni continua a disapplicare la direttiva Bolkenstein con decine di s… -