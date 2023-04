Corte dei Conti: “Gravi ritardi del ministero delle Infrastrutture nell’uso dei fondi del Pnrr per l’emergenza idrica” (Di giovedì 20 aprile 2023) La Corte dei Conti bacchetta Matteo Salvini e il suo ministero per il grave ritardo nell’utilizzo dei fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza destinati alle Infrastrutture idriche. Mentre il paese, e il Nord in particolare, attraversa una di più Gravi periodi di siccità delle sua storia la Corte rileva “Il notevole ritardo, rispetto al cronoprogramma degli interventi, con cui il ministero delle Infrastrutture ha avviato il monitoraggio diretto sui soggetti attuatori in modo sistematico (Dicembre 2022), ha indotto la magistratura contabile a raccomandare al ministero stesso un’assunzione più incisiva dei poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Ladeibacchetta Matteo Salvini e il suoper il grave ritardo nell’utilizzo deidel Piano nazionale ripresa e resilienza destinati alleidriche. Mentre il paese, e il Nord in particolare, attraversa una di piùperiodi di siccitàsua storia larileva “Il notevole ritardo, rispetto al cronoprogramma degli interventi, con cui ilha avviato il monitoraggio diretto sui soggetti attuatori in modo sistematico (Dicembre 2022), ha indotto la magistratura contabile a raccomandare alstesso un’assunzione più incisiva dei poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo per ...

