Corruzione, arrestato un giudice di Latina: "Incarichi ad amici in cambio di soldi, gioielli e abbonamenti allo stadio"

Nominava o agevolava le nomine di persone con cui intratteneva "rapporti personali consolidati" per importanti incarichi nell'amministrazione giudiziaria. E in cambio percepiva, "sistematicamente", parte dei compensi in denaro che lui stesso liquidava. È questa in sostanza l'accusa che ha fatto finire agli arresti Giorgia Castriota, giudice per le indagini preliminari in servizio al tribunale di Latina. L'inchiesta della procura di Perugia, condotta dalla Guardia di Finanza, ha coinvolto anche due consulenti: in carcere è finito Silvano Ferraro, mentre per Stefania Vitto sono scattati i domiciliari. I tre sono accusati a vario titolo di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità.

