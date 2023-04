Correa gol 172 giorni dopo. 'L'esultanza? Nessuna polemica' (Di giovedì 20 aprile 2023) Quell'esultanza ha avuto modo di pensarla per oltre 5 mesi e mezzo. Joaquin Correa, infatti, non riusciva a battere il portiere avversario dal 29 ottobre scorso, ovvero dalla sfida di Serie A contro ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) Quell'ha avuto modo di pensarla per oltre 5 mesi e mezzo. Joaquin, infatti, non riusciva a battere il portiere avversario dal 29 ottobre scorso, ovvero dalla sfida di Serie A contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : SIAMO IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE! L'Inter è in semifinale di Champions League dopo 13 anni. Finisce 3-3 a S… - FcInterNewsit : Correa a ITV: 'Fare gol dà fiducia perché non lo facevo da tanto. Giocando da squadra possiamo sognare' - marifcinter : Gol meraviglia di #Correa #InterBenfica - KingCarlo10 : Abbiamo fatto tre punti in un girone col Maccabi e una squadra che ha preso gol da Correa. E quando mi passa. - OdeonZ__ : Correa gol 172 giorni dopo. “L'esultanza? Nessuna polemica' -

Correa gol 172 giorni dopo. 'L'esultanza Nessuna polemica' Per cambiare il giudizio sulla sua esperienza interista Correa dovrà giocare altre partite come ... Nello spogliatoio eravamo un po' delusi per i due gol presi nel finale, ma ora testa al campionato. ... Inzaghi e Pioli destini simili L'Inter distrugge il Benfica con una doppietta in salsa Argentina. Inzaghi criticatissimo dopo la sconfitta con il Monza, recupera persino Correa autore di un gol di ritrovata classe. Pioli fa un turnover storico e imposta una perfetta partita difensiva anni 60 contro un Napoli molto indebolito da una stanchezza evidente già mostrata ... La Madonnina vede doppio: Inter - Milan derby Champions Qui Inzaghi parte forte, segna con Barella, domina di squadra, regge di cuore la reazione avversaria, torna in vantaggio con Lautaro, allunga addirittura con Correa, che segna il primo gol della sua ...