Continua a calare il mercato degli smartphone | -12% Samsung l' unica a crescere

I dati di Canalys fotografano un mercato degli smartphone ancora in sofferenza nel primo trimestre del 2023, con consegne in calo del 12% anno su anno. Samsung, Apple e Xiaomi si spartiscono più della metà del mercato, ma solo Samsung segna una netta crescita rispetto al trimestre precedente.

