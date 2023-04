(Di giovedì 20 aprile 2023) "L'introduzione di unlegale non risolverebbe, di per sé, il problema di adeguare i salari più bassi": servirebbe "uno sforzo maggiore per il rispetto delle regole", rileva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Confindustria,rappresentanza e contratti base per salario minimo: Dg Mariotti, strada già tracciata dal 'patto per… - la_stabe : L’accordo del 28 giugno 2011 siglato da Confindustria CGIL CISL e UIL, ha frantumato il valore della rappresentanza… - Tarallucci_Vino : Lo scorso gennaio il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si era recato a Kiev assieme al preside… -

Mariotti, veraper arginare contratti pirata . "L'introduzione di un salario minimo legale non ... Lo ha puntualizzato alla Camera Francesca Mariotti, dg di, nel corso dell'...ricorda il 'patto per la fabbrica' siglato nel 2018 con Cgil, Cisl e Uil che già delineava soluzioni per misurare "l'effettivo peso della" e che propone che il contratto ...Per il Nord della provincia il Piano Strategico #Varese2050 diVarese prevede di continuare l'azione disu due fronti: la richiesta alle istituzioni di misure di ...

Confindustria,rappresentanza e contratti base per salario minimo ... Agenzia ANSA

"L'introduzione di un salario minimo legale non risolverebbe, di per sé, il problema di adeguare i salari più bassi": servirebbe "uno sforzo maggiore per il rispetto delle regole", rileva Confindustri ...Un calendario unico di eventi da condividere con la Reggia di Caserta, una serie di appuntamenti per le celebrazioni vanvitelliane e un'iniziativa che coinvolge l'intero territorio cittadino, da tener ...