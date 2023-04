Conference League | ritorno quarti di finale | programma e diretta tv

(Di giovedì 20 aprile 2023) Novanti minuti per decretare le migliori quattro squadre della terza coppa europea dedicata al calcio continentale. Otto compagini in gioco che vorranno certificare quanto di buono fatto nel primo round o ribaltare le sorti di una qualificazione che le vede, attualmente, in svantaggio sul diretto avversario. In tutte alberga un grande sogno: arrivare nella finalissima per giocarsi la coppa attualmente nella bacheca della Roma, prima vincitrice della manifestazione in quel di Tirana. Con queste premesse, lamanderà in campo ildeididella competizione. Solo la Fiorentina tra le italiane superstiti in questa competizione (la Lazio è stata eliminata): i viola hanno più di un piede e mezzo nelle semifinali dopo la grande prestazione sfoderata in Polonia. Ecco le ...

La Fiorentina è già al di là del guado in(vinse 4 - 1 da loro) ma si sta divertendo a segnare come fosse una terza media in gita. Italiano l'ha presa dritta, over di prammatica con ...E oggi la 3 giorni di coppe Europee prosegue con gli impegni di Juve, Fiorentina e Roma in Europa ee i quotidiani in edicola oggi danno ampio spazio a questi temi Per Inter e Milan ...Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 20 aprile 2023 . Grande protagonista sarà il calcio, con le sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa: in particolare, Sporting Lisbona - Juventus, Roma - Feyenoord e Fiorentina - Lech Poznan. Spazio anche al basket, con i play - off di NBA, e al volley, in particolare ai ...

Il regolamento di Fiorentina-Lech Poznan, ecco come funziona con i gol segnati in trasferta nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Dallo scorso anno, come è noto, non esiste più la ...Fiorentina-Lech Poznan, il programma e i telecronisti su Sky e Dazn del ritorno dei quarti di Conference League ...