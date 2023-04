Conference League, Fiorentina-Lech Poznan 2-3: viola in semifinale (Di giovedì 20 aprile 2023) Affronterà la vincente di Nizza-Basilea La Fiorentina conquista la semifinale di Conference League. I viola perdono 3-2 in casa contro il Lech Poznan, ma avanzano grazie alla vittoria per 4-1 di una settimana in Polonia. Gli ospiti vanno a segno con Sousa al 9?, Velde su rigore al 64? e Sobiech al 69?, per i gigliati in rete Sottil al 78? e Castrovilli al 92?. La Fiorentina affronterà in semifinale la vincente di Nizza-Basilea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Affronterà la vincente di Nizza-Basilea Laconquista ladi. Iperdono 3-2 in casa contro il, ma avanzano grazie alla vittoria per 4-1 di una settimana in Polonia. Gli ospiti vanno a segno con Sousa al 9?, Velde su rigore al 64? e Sobiech al 69?, per i gigliati in rete Sottil al 78? e Castrovilli al 92?. Laaffronterà inla vincente di Nizza-Basilea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ServadeiDanilo : L'AZ Alkmaar di Yukinari Sugawara è in semifinale di UEFA Europa Conference League: eliminato l'Anderlecht ai rigor… - albertomarti : RT @gippu1: La #Fiorentina diventa la terza squadra europea a essersi qualificata in semifinale in Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, C… - Fiorentinanews : #VandenBrom: 'La #Fiorentina può alzare il trofeo. Così potremmo dire che siamo stati eliminati dai vincitori della… - Ftbnews24 : #AZ Alkmaar-Anderlecht 2-0: calci di rigore decisivi, olandesi in semifinale #Conference League - infoitsport : Fiorentina-Lech Poznan 2-3, i viola in semifinale di Conference League -

Conference League, Fiorentina che paura: ma alla fine è semifinale FIRENZE - Missione compiuta per la Fiorentina , che conquista la semifinale di Conference League , un obiettivo che sembrava già acquisito dopo il 4 - 1 dell'andata in casa del Lech Poznan. E invece al Franchi accade quasi l'impossibile, con il Lech Poznan che si porta avanti 3 -... Fiorentina, Italiano: 'In Europa mai tranquilli, vi spiego perché ho messo Milenkovic' Commenta per primo Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan: 'Stasera è successo quello che ho sempre temuto, come era già successo col Braga si è complicata una partita quando sembrava impensabile. Siamo stati bravi a ... Fiorentina, Biraghi: "Una serata particolare, arbitraggio inadatto" ... persa 3 - 2, ma che vale comunque la qualificazione in semifinale di Conference League. Di seguito le ... FIRENZE - Missione compiuta per la Fiorentina , che conquista la semifinale di, un obiettivo che sembrava già acquisito dopo il 4 - 1 dell'andata in casa del Lech Poznan. E invece al Franchi accade quasi l'impossibile, con il Lech Poznan che si porta avanti 3 -...Commenta per primo Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di ritorno dei quarti di finale dicontro il Lech Poznan: 'Stasera è successo quello che ho sempre temuto, come era già successo col Braga si è complicata una partita quando sembrava impensabile. Siamo stati bravi a ...... persa 3 - 2, ma che vale comunque la qualificazione in semifinale di. Di seguito le ... Fiorentina-Lech Poznan 2-3: risultato finale e highlights Virgilio Sport Fiorentina-Lech Poznan 2-3, gol e highlights: viola in semifinale di Conference League Al Franchi la Fiorentina soffre e rischia, ma riesce comunque ad approdare in semifinale di Conference League pur perdendo 3-2. Dopo il 4-1 dell’andata, i viola dilapidano il loro vantaggio andando ... VAN DEN BROM (S.STAMPA), ACF può vincere Conference John Van den Brom, allenatore del Lech Poznan, ha preso la parola in sala stampa dopo l'eliminazione dalla Conference League subita contro la Fiorentina: "A Poznan nessuno a visto il ... Al Franchi la Fiorentina soffre e rischia, ma riesce comunque ad approdare in semifinale di Conference League pur perdendo 3-2. Dopo il 4-1 dell’andata, i viola dilapidano il loro vantaggio andando ...John Van den Brom, allenatore del Lech Poznan, ha preso la parola in sala stampa dopo l'eliminazione dalla Conference League subita contro la Fiorentina: "A Poznan nessuno a visto il ...