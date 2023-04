Conference League | Fiorentina - Lech Poznan 2 - 3 | viola in semifinale

(Di giovedì 20 aprile 2023) Laconquista ladi. Iperdono 3 - 2 in casa contro il, ma avanzano grazie alla vittoria per 4 - 1 di una settimana in Polonia. Gli ospiti ...

Conference League, Fiorentina-Lech Poznan: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Continua il buon momento delle italiane in Europa. La Fiorentina, pur perdendo 3-2 al Franchi con il Lech Poznan, fa valere l’1-4 dell’andata e approda in semifinale di Conference League. I polacchi v ...Tanta fatica, sicuramente troppa, ma la Fiorentina ce l’ha fatta! I viola, infatti, cadono in casa con il punteggio di 2-3 contro il Lech Poznan, nel match valevole come ritorno dei quarti di finale d ...