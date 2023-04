Conference League | Fiorentina-Lech Poznan 2-3 | i viola rischiano grosso | ma nel finale si riprendono la semifinale

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tanta fatica, sicuramente troppa, ma lace l’ha fatta! I, infatti, cadono in casa con il punteggio di 2-3 contro il, nel match valevole come ritorno dei quarti didella2023 ma, forti del 4-1 dell’andata in Polonia, staccano il pass per le semifinali. La squadra di mister Italiano mette in mostra la sua versione peggiore dell’ultimo periodo, lasciando parecchio a desiderare a livello mentale ma, come detto, riesce comunque a condurre in porto la qualificazione. Laè scesa in campo con il classico 4-3-3 con in porta Terracciano, difesa composta da Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi, quindi Bonaventura, Mandragora e Barak a centrocampo, mentre il trio d’attacco era composto da Nico ...

Fiorentina - Lech Poznan 2 - 3. Viola sotto di tre gol poi Sottil scaccia la grande paura. La squadra di Italiano si qualifica per la semifinale di. Nonostante la vittoria per 4 - 1 dell'andata in Polonia, al Franchi la Fiorentina ha rischiato di subire un clamoroso ribaltone, scongiurato solo nella parte finale del match. I ...La Viola, che torna in una semifinale europea dopo 8 anni (nel 205 cadde col Tottenham, in Europa), non perdeva dalla sfida del 12 febbraio con la Juve, con una striscia interrotta di 14 ...Tocca prima alla Fiorentina: si sta giocando il passaggio del turno incontro il Lech Poznan, all'andata era finita 4 - 1 per i viola. Alle 21, per i quarti di finale di Europa ...

Fiorentina-Lech Poznan 2-3: risultato finale e highlights Virgilio Sport

La Fiorentina perde in casa 3-2 con Lech Poznan, nel ritorno dei quarti di Conference League, ma si qualifica alla semifinale in forza del 4-1 dell’andata ...Una sconfitta che sa di vittoria. Senza ombra di dubbio. La Fiorentina, con molti brividi, riesce a staccare uno storico pass per le semifinali di Conference League. Dopo ben 14 risultati ...