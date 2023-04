Conference League | Fiorentina - Lech Poznan 2 - 3 | gol e highlights

Gli highlights della sconfitta indolore della Fiorentina nel ritorno dei quarti di finale di: 2 - 3 con il Lech Poznan: di Sottil ...La Fiorentina conquista la semifinale di. I viola perdono 3 - 2 in casa contro il Lech Poznan, ma avanzano grazie alla vittoria per 4 - 1 di una settimana in Polonia. Gli ospiti vanno a segno con Sousa al 9', Velde su ...... ha così commentato il passaggio dei viola alle semifinali diRocco Commisso, ai canali ufficiali della Fiorentina, ha commentato il passaggio alle semifinali di. LE ...

Conference League, Fiorentina-Lech Poznan: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Continua il buon momento delle italiane in Europa. La Fiorentina, pur perdendo 3-2 al Franchi con il Lech Poznan, fa valere l’1-4 dell’andata e approda in semifinale di Conference League. I polacchi v ...Tanta fatica, sicuramente troppa, ma la Fiorentina ce l’ha fatta! I viola, infatti, cadono in casa con il punteggio di 2-3 contro il Lech Poznan, nel match valevole come ritorno dei quarti di finale d ...