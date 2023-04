Conference League 2022 2023 | le squadre qualificate in semifinali

(Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà deciso questa sera il tabellone valevole per ledella/23. Una solo italiana resta in lizza, la Fiorentina la vive bene dopo il vantaggio per 4-1 contro il Lech, nel match d’andata. Bene anche l’Anderlecht con un doppio vantaggio sull’Alkmaar. Sfide aperte invece tra Nizza-Basilea e West Ham-Gent. IN AGGIORNAMENTO SportFace.

Vincenzo Italiano, complici le rotazioni trae Serie A, sembra intenzionato a schierarlo dal 1' contro il Monza. Sottil è alla ricerca del suo primo gol stagionale, che può arrivare ...Al Franchi, il match valido per il ritorno dei quarti di finale ditra Fiorentina e Lech Poznan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi, Fiorentina e Lech Poznan si affrontano nel match valido per il ritorno dei ...Notte tutt'altro che tranquilla quella di alcuni tifosi polacchi giunti a Firenze per assistere alla gara di ritorno di. Un gruppo di ultras del Lech Poznan , infatti, in attesa di raggiungere lo stadio Artemio Franchi per assistere alla partita contro la Fiorentina, hanno dato vita a una rissa in ...

