Concorso Comune di Udine: Bando per 7 Istruttori Tecnici (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Comune di Udine ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 7 Istruttori Tecnici, in categoria C1. L'assunzione sarà regolamentata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Udine: Concorso per 7 Istruttori Tecnici Il Comune di Udine, nella Regione Friuli Venezia Giulia, assume 7 Istruttori Tecnici per dare supporto all'Ufficio Tecnico nella gestione delle pratiche edilizie. L'Istruttore Tecnico é un Professionista di grande esperienza nel settore urbanistica ed edilizia, si occupa principalmente di progetti inerenti all'edilizia cittadina. Tramite sopraluoghi e misurazioni valuta la fattibilità delle opere e ...

