Concorso Comune di Samarate: Bando per 2 Istruttori Tecnici (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Comune di Samarate ha emesso un Pubblico Concorso per selezionare 2 Istruttori Tecnici, da assegnare all'area Istruttori. L'assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Samarate: Concorso per 2 Istruttori Tecnici Il Comune di Samarate, vicino a Varese, in Lombardia, assume 2 Istruttori Tecnici, come supporto per l'Ufficio Tecnico. L'Istruttore Tecnico é un Professionista con esperienza nel settore edilizia, sia pubblica che privata, attraverso sopraluoghi e misurazioni procede alla valutazione di immobili e terreni, analizza la fattibilità delle opere in base all'impatto ambientale ...

