Concorso ASL AL di Alessandria: 10 Dirigenti Medici Psichiatri (Di giovedì 20 aprile 2023) L’ASL AL di Alessandria (Azienda Sanitaria Locale) ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 10 Dirigenti Medici in disciplina di Psichiatria. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. ASL AL di Alessandria: Concorso per 10 Dirigenti Medici Psichiatri L’ASL AL di Alessandria, in Piemonte, assume 10 Dirigenti Medici Psichiatri per affrontare le necessità di organico dell’Ente. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in Medicina con specializzazione in Psichiatria, iscrizione all’Albo, esperienza pregressa, cittadinanza italiana o di altro paese ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 20 aprile 2023) L’ASL AL di(Azienda Sanitaria Locale) ha indetto unPubblico per la ricerca di 10in disciplina dia. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. ASL AL diper 10L’ASL AL di, in Piemonte, assume 10per affrontare le necessità di organico dell’Ente. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale inna con specializzazione ina, iscrizione all’Albo, esperienza pregressa, cittadinanza italiana o di altro paese ...

