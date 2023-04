Conclusi i lavori | apre il 29 aprile «Palazzo Santo Spirito» | l’ex Hotel Commercio

(Di giovedì 20 aprile 2023) VIA TASSO. Ristrutturato l’immobile di proprietà della Fieb: per il nuovo albergo, che «torna» dopo un quarto di secolo, investimento da 9 milioni. Leggi di più su L’Eco di Bergamo di venerdì 21

Conclusi i lavori: apre il 29 aprile «Palazzo Santo Spirito», l'ex Hotel ... L'Eco di Bergamo

La mozione delle opposizioni sul 25 aprile è stata votata dalla maggioranza al completo, ma i gruppi di centrosinistra non ricambiano perché nel testo del centrodestra manca la parola antifascismo.