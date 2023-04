Con il «Festival del Porcel» il ponte del 25 aprile si fa goloso (Di giovedì 20 aprile 2023) Sabato 22 aprile, dalle 18 a tarda sera, L’Eco café farà tappa a Torre Boldone all’interno della rassegna organizzata da La Bergamasca Eventi e dedicata alle specialità a base di carne di maiale, con alcune novità da leccarsi i baffi Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 20 aprile 2023) Sabato 22, dalle 18 a tarda sera, L’Eco café farà tappa a Torre Boldone all’interno della rassegna organizzata da La Bergamasca Eventi e dedicata alle specialità a base di carne di maiale, con alcune novità da leccarsi i baffi

