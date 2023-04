Comparto legno | anche due bus da Bergamo allo sciopero fuori dal Salone del Mobile

(Di giovedì 20 aprile 2023). La protesta dei lavoratori deldele dell’arredo arriva, questa settimana, alInternazionale deldi Milano, imperdibile appuntamento per migliaia di espositori e operatori del settore casa-arredamento provenienti da decine di Paesi esteri. Nel giorno dellodi 8 ore di venerdì 21 aprile, propriodalla Fiera di Rho dove è in corso il, si terrà la manifestazione di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. Il concentramento è alle ore 10.30 in viale Porta Est, alle 11 è previsto l’avvio dell’iniziativa, con il comizio alle 13.00. Dapartiranno due bus dei sindacati per raggiungere Milano (da via Spino alle ore 9). A precedere la partenza venerdì all’alba (dalle 6.30) si terrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CREARicerca : Il ruolo delle OP nel comparto olivicolo da mensa nazionale: Strategie e scenari di mercato ??27 Aprile??… - TgrRaiFVG : Legno arredo, saltano le trattative per il nuovo contratto, è sciopero. 8 ore di astensione dal lavoro, con iniziat… - Dimsuonosoft : @Ampimmobili1 @atm_informa Buonasera, si tratta di una agitazione del comparto legno/arredo per chiedere il rinnovo… - artigianipavia : 'Aspettando il salone del mobile' l'analisi sul comparto legno e arredo di Confartigianato Lombardia #legno #arredo… - ChioloToto : RT @cislromagna: 21 APRILE SCIOPERO DI TUTTI I LAVORATORI COMPARTO LEGNO INDUSTRIA. PRESIDIO DAVANTI A SEDE CONFINDUSTRIA FORLI’ via Punta… -

... che sarà parte attiva della riqualificazione urbanistica delurbano di San Lorenzo, ... Programmato, inoltre, il restauro della quasi totalità degli infissi interni originali in, la ...Il settore- arredo in Lombardia conta 8mila imprese attive; unche si contraddistingue per elevata vocazione artigiana che ne rappresenta il 74% delle imprese. L'artigianato lombardo ...Nello stesso tempo, in linea con quanto avviene nelfashion, le case di moda incentivano ... a comporla sono sedie, sgabelli e tavoli impilabili, completamente in, che rimandano all'...

Il contro-Salone dei lavoratori: settore legno-arredo in sciopero Avvenire

Lo ha dichiarato Federico Romani presidente del consiglio regionale della Lombardia in visita al Salone del Mobile ...TREVISO - Mondo del legno in sciopero, lavoratori con le braccia incrociate per otto ore domani, venerdì 21 aprile. «È stato ...