Commissione Ue, Berlino spinge per l'Ursula bis Dopo il "no" alla Nato Draghi rischia la "trombata" (Di giovedì 20 aprile 2023) L'ex premier ha detto di no alla candidatura per la guida della Nato e punta all'Ue. Ma Scholz ha deciso di sostenere Von der Leyen nonostante sia della Cdu. E SuperMario rischia la beffa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 20 aprile 2023) L'ex premier ha detto di nocandidatura per la guida dellae punta all'Ue. Ma Scholz ha deciso di sostenere Von der Leyen nonostante sia della Cdu. E SuperMariola beffa Segui su affaritaliani.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StigmabaseE : [ITAL] La guerra arcobaleno, queer russi e ucraini rifugiati insieme a Berlino - il manifesto: Legge anti Lgbt: l'U… - adapallai : RT @erny110393: 'L'UE impone sanzioni al gruppo Wagner e a RIA FAN La Commissione europea ritiene che i musicisti violino 'l'integrità ter… - MatrateArgo : RT @erny110393: 'L'UE impone sanzioni al gruppo Wagner e a RIA FAN La Commissione europea ritiene che i musicisti violino 'l'integrità ter… - JeremiBorowiec : RT @PalermoToday: L'Europa dà il via libera al Ponte: ok alla grande opera inserita nel corridoio Berlino-Palermo - RetweetPalermo : RT @PalermoToday: L'Europa dà il via libera al Ponte: ok alla grande opera inserita nel corridoio Berlino-Palermo -