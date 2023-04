Commissione, Berlino spinge per l'Ursula bis. Draghi rischia la "trombata" (Di giovedì 20 aprile 2023) L'ex premier ha detto di no alla candidatura per la guida della Nato e punta all'Ue. Ma Scholz ha deciso di sostenere Von der Leyen nonostante sia della Cdu. E SuperMario rischia la beffa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 20 aprile 2023) L'ex premier ha detto di no alla candidatura per la guida della Nato e punta all'Ue. Ma Scholz ha deciso di sostenere Von der Leyen nonostante sia della Cdu. E SuperMariola beffa Segui su affaritaliani.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nienagoti : Commissione Ue, Berlino spinge per l'Ursula bis Dopo il 'no' alla Nato Draghi rischia la 'trombata'… - Affaritaliani : Commissione Ue, Berlino spinge per l'Ursula bis. 'Trombato' Mario Draghi? - StigmabaseE : [ITAL] La guerra arcobaleno, queer russi e ucraini rifugiati insieme a Berlino - il manifesto: Legge anti Lgbt: l'U… - adapallai : RT @erny110393: 'L'UE impone sanzioni al gruppo Wagner e a RIA FAN La Commissione europea ritiene che i musicisti violino 'l'integrità ter… - MatrateArgo : RT @erny110393: 'L'UE impone sanzioni al gruppo Wagner e a RIA FAN La Commissione europea ritiene che i musicisti violino 'l'integrità ter… -