Comicon 2023: ospiti ed eventi principali di Fumetto, Cinema e serie tv, Videogiochi, Musica e molto altro (Di giovedì 20 aprile 2023) Quattro giorni di Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian Village, Musica, Cosplay, Kids, Neverland e molto altro attendono i partecipanti del Comicon 2023. Il Comicon 2023 Napoli - International Pop Culture Festival sta per iniziare: sarà l'edizione più grande di sempre per aree occupate, espositori presenti e visitatori attesi. Oltre 350 eventi in programma e più di 300 ospiti provenienti da tre continenti per uno dei primi cinque festival di settore a livello europeo: il Comicon Napoli si svolgerà da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio, come sempre con un nucleo centrale alla Mostra d'Oltremare ed eventi e mostre diffuse in città. La ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) Quattro giorni ditv, Videogame, Gioco, Asian Village,, Cosplay, Kids, Neverland eattendono i partecipanti del. IlNapoli - International Pop Culture Festival sta per iniziare: sarà l'edizione più grande di sempre per aree occupate, espositori presenti e visitatori attesi. Oltre 350in programma e più di 300provenienti da tre continenti per uno dei primi cinque festival di settore a livello europeo: ilNapoli si svolgerà da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio, come sempre con un nucleo centrale alla Mostra d'Oltremare ede mostre diffuse in città. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Crunchyroll_it : Anche quest'anno saremo al @comiconitalia Napoli! Vi aspettiamo numerosi al nostro stand con giochi e premi! Per n… - pcexpander : Napoli Comicon 2023 Cinema e Serie TV: anteprime, proiezioni e ospiti - Sh4dowD_03 : RT @Crunchyroll_it: Anche quest'anno saremo al @comiconitalia Napoli! Vi aspettiamo numerosi al nostro stand con giochi e premi! Per non p… - afnewsinfo : SBE a Napoli Comicon! - AkibaGamers : #Crunchyroll Italia annuncia il programma di eventi e proiezioni in occasione del Napoli #Comicon 2023, che si svol… -