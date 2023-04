Comicon 2023: Crunchyroll torna a Napoli dopo il successo dell’edizione 2022 (Di giovedì 20 aprile 2023) Crunchyroll torna a Napoli per la nuova edizione del Comicon 2023 con uno stand tutto nuovo, giochi, gadget esclusivi e tante proiezioni per i fan degli anime. dopo il successo dell'edizione 2022, Crunchyroll sta ufficialmente tornando a Napoli in occasione del Comicon 2023: proprio come lo scorso anno sarà presente all'interno dell'Asian Village con uno stand ricco di giochi, gadget, uno store esclusivo e tante sorprese per tutti gli abbonati. Ecco il calendario ufficiale degli eventi: Venerdì 28 aprile ore 12.15, Sala Italia - The Quintessential Quintuplets Movie The Quintessential Quintuplets è uno degli anime più amati dal pubblico di Crunchyroll ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023)per la nuova edizione delcon uno stand tutto nuovo, giochi, gadget esclusivi e tante proiezioni per i fan degli anime.ildell'edizionesta ufficialmentendo ain occasione del: proprio come lo scorso anno sarà presente all'interno dell'Asian Village con uno stand ricco di giochi, gadget, uno store esclusivo e tante sorprese per tutti gli abbonati. Ecco il calendario ufficiale degli eventi: Venerdì 28 aprile ore 12.15, Sala Italia - The Quintessential Quintuplets Movie The Quintessential Quintuplets è uno degli anime più amati dal pubblico di...

