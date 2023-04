Come sta Jannik Sinner a Barcellona? Ipotesi forfait: “Se sto come oggi…Conosco il mio fisico” (Di giovedì 20 aprile 2023) Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona, tuttavia continuano a preoccupare le condizioni fisiche del tennista italiano: dopo la smorfia di dolore contro Diego Schwartzman, oggi l’altoatesino si è ripetutamente toccato il bicipite femorale della coscia sinistra nel corso del terzo set contro il giapponese Yoshihito Nishioka. Durante la conferenza stampa post-partita, ha spiegato di aver accusato dei crampi. “Ho giocato molte partite ultimamente e ho sofferto di crampi. Devo recuperare per domani perché sarà una partita molto fisica. In questo momento non ho dolore ed è la cosa più importante“, ha provato a rassicurare il classe 2001. Cosa è successo a Jannik Sinner e perché preoccupa a Barcellona: c’è un problema ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)è approdato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di, tuttavia continuano a preoccupare le condizioni fisiche del tennista italiano: dopo la smorfia di dolore contro Diego Schwartzman, oggi l’altoatesino si è ripetutamente toccato il bicipite femorale della coscia sinistra nel corso del terzo set contro il giapponese Yoshihito Nishioka. Durante la conferenza stampa post-partita, ha spiegato di aver accusato dei crampi. “Ho giocato molte partite ultimamente e ho sofferto di crampi. Devo recuperare per domani perché sarà una partita molto fisica. In questo momento non ho dolore ed è la cosa più importante“, ha provato a rassicurare il classe 2001. Cosa è successo ae perché preoccupa a: c’è un problema ...

