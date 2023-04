Come riaddormentarsi dopo essersi svegliati di notte | fai sempre così

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ti capita spesso di svegliarti durante lae non riuscire più a riprendere sonno? Ecco alcuni semplici trucchi per tornare subito a dormire. Laè una parte fondamentale della giornata per ciascuno di noi. Un corretto riposo durante le ore notturne, infatti, ci consente di ricaricare le energie e di essere pronti per la giornata successiva. Quando si prende sonno con difficoltà o si ha il sonno disturbato e non si riesce a riposare in modo corretto, invece, abbiamo spesso difficoltà a mantenerci lucidi e a svolgere gli impegni giornalieri. Consigli utili perquando ci si sveglia la– Grantennistoscana.itLa mancanza di un riposo corretto e continuativo può portare a commettere errori e non esprimere al meglio le proprie potenzialità. Può generare anche nervosismo, rabbia e alla lunga ...