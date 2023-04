"Come mi hanno portato via la borsa": Hoara Borselli, scippo in centro a Roma (Di giovedì 20 aprile 2023) Hoara Borselli è stata vittima di uno spiacevole episodio in quel di Roma, che ha deciso di denunciare con un video pubblicato sui social. “Spero possa essere utile a voi e che quindi magari non vi capiti la stessa cosa - ha esordito la giornalista di Libero - intorno alle 14 sono stata vittima di scippo con strappo. Stavo camminando a Roma, in pieno giorno e in una zona estremamente trafficata”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023)è stata vittima di uno spiacevole episodio in quel di, che ha deciso di denunciare con un video pubblicato sui social. “Spero possa essere utile a voi e che quindi magari non vi capiti la stessa cosa - ha esordito la giornalista di Libero - intorno alle 14 sono stata vittima dicon strappo. Stavo camminando a, in pieno giorno e in una zona estremamente trafficata”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

