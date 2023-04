Come Haaland ha cambiato il City di Guardiola (Di giovedì 20 aprile 2023) Al termine del ritorno tra Manchester City e Bayern Monaco Bernando Silva rilascia un’intervista a bordo campo mentre è ancora stremato e sudato. Gli intervistatori sono Rio Ferdinand, Joleon Lescott e Owen Hargreaves. È notevole la lucidità di Bernardo Silva in una situazione del genere. Una lucidità che ricorda quella che mostra sempre in campo, con le sue scelte affilate e mai banali. Bernardo Silva conferma l’impressione di tutti: il City è diventato più solido rispetto a quello delle ultime versioni viste in Europa. Hargreaves, ex del Bayern Monaco e anche del City, gli chiede cosa sia cambiato. Per il portoghese la squadra ha imparato dagli errori del passato. Hanno capito che in Champions League, contro altre grandi squadre, non è sempre possibile dominare per novanta minuti, schiacciare gli avversari ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 20 aprile 2023) Al termine del ritorno tra Manchestere Bayern Monaco Bernando Silva rilascia un’intervista a bordo campo mentre è ancora stremato e sudato. Gli intervistatori sono Rio Ferdinand, Joleon Lescott e Owen Hargreaves. È notevole la lucidità di Bernardo Silva in una situazione del genere. Una lucidità che ricorda quella che mostra sempre in campo, con le sue scelte affilate e mai banali. Bernardo Silva conferma l’impressione di tutti: ilè diventato più solido rispetto a quello delle ultime versioni viste in Europa. Hargreaves, ex del Bayern Monaco e anche del, gli chiede cosa sia. Per il portoghese la squadra ha imparato dagli errori del passato. Hanno capito che in Champions League, contro altre grandi squadre, non è sempre possibile dominare per novanta minuti, schiacciare gli avversari ...

