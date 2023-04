Come funzionano le politiche per la natalità di altri paesi del mondo (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Governo italiano vuole puntare sull’incentivo del fisco per uscire dal tunnel negativo che va avanti dal 2008 e che nel 2022 ha toccato il record storico: 400mila bimbi in meno (Istat). Il ministero dell’economia sta studiando una sorta di bonus famiglia tipo 110%, cioè niente tasse per chi fa almeno due figli. La Lega ha rilanciato con: detrazione di 10.000 euro l'anno per ogni figlio a carico fino alla fine degli studi universitari, senza limiti di reddito (ora sono 950 euro fino ai 21 anni). Le coperture? Non è specificato, siamo alla fase di studio. Ma il resto d’Europa Come sta a numero di figli e Come gestisce la politica per le famiglie e per contrastare la denatalità? Il numero medio di bambini per donna in età fertile in Italia è di 1,25 contro una media europea di 1,53 (per fare due esempi Germania 1,58; Francia 1,84). In ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Governo italiano vuole puntare sull’incentivo del fisco per uscire dal tunnel negativo che va avanti dal 2008 e che nel 2022 ha toccato il record storico: 400mila bimbi in meno (Istat). Il ministero dell’economia sta studiando una sorta di bonus famiglia tipo 110%, cioè niente tasse per chi fa almeno due figli. La Lega ha rilanciato con: detrazione di 10.000 euro l'anno per ogni figlio a carico fino alla fine degli studi universitari, senza limiti di reddito (ora sono 950 euro fino ai 21 anni). Le coperture? Non è specificato, siamo alla fase di studio. Ma il resto d’Europasta a numero di figli egestisce la politica per le famiglie e per contrastare la de? Il numero medio di bambini per donna in età fertile in Italia è di 1,25 contro una media europea di 1,53 (per fare due esempi Germania 1,58; Francia 1,84). In ...

Come funzionano le politiche per la natalità di altri paesi del mondo Assegni, meno tasse, benefit, più welfare e c'è anche chi "regala" la macchina. Tutta Europa sta combattendo la denatalità e ognuno ha la sua strada per sostenere le famiglie.