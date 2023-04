Come dare comandi precisi ed efficaci a ChatGPT (Di giovedì 20 aprile 2023) Dialogare con ChatGPT può non essere semplice, visto che le sue risposte si baseranno esclusivamente su quello che scriviamo. Se scriviamo male, le risposte di ChatGPT non saranno precise o ricche di dettagli, dando l'illusione di non saper lavorare. In questa guida abbiamo raccolto i migliori trucchetti per dare comandi precisi ed efficaci a ChatGPT, generando così degli input testuali talmente efficaci da scatenare la piena potenza di ChatGPT, che potrà risponderci con precisione assoluta in base al suo modello di linguaggio. LEGGI ANCHE -> Come accedere a ChatGPT 1) Suddividere le domande complesse in parti più piccole Il "divide et impera" di stampo romano è sempre ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 20 aprile 2023) Dialogare conpuò non essere semplice, visto che le sue risposte si baseranno esclusivamente su quello che scriviamo. Se scriviamo male, le risposte dinon saranno precise o ricche di dettagli, dando l'illusione di non saper lavorare. In questa guida abbiamo raccolto i migliori trucchetti pered, generando così degli input testuali talmenteda scatenare la piena potenza di, che potrà risponderci conone assoluta in base al suo modello di linguaggio. LEGGI ANCHE ->accedere a1) Suddividere le domande complesse in parti più piccole Il "divide et impera" di stampo romano è sempre ...

