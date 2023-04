Come cambia la classifica senza la penalità della Juventus: Milan e Inter rischiano di non andare in Champions! (Di giovedì 20 aprile 2023) Oggi, giovedì 20 aprile 2023, la Serie A ha vissuto un notevole scossone. Il Collegio di Garanzia del CONI, infatti, ha rimandato alla CAF il processo sul cosiddetto “Caso plusvalenze” riguardante la Juventus, riconsegnando (almeno per il momento) i 15 punti di penalizzazione che erano stati comminati a gennaio al club bianconero. A questo punto, quindi, la classifica del massimo campionato italiano di calcio ha subito un ribaltone davvero clamoroso. I bianconeri, infatti, sono schizzati in terza posizione a quota 59, a 2 lunghezze di distacco dalla Lazio ma, soprattutto, tornando in piena zona Champions League. Al momento, a farne le spese, sono le due squadre Milanesi. Il Milan, infatti, scende in quinta posizione a 3 punti dalla Roma, attuale quarta, mentre l’Inter ora è addirittura sesta a 5 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Oggi, giovedì 20 aprile 2023, la Serie A ha vissuto un notevole scossone. Il Collegio di Garanzia del CONI, infatti, ha rimandato alla CAF il processo sul cosiddetto “Caso plusvalenze” riguardante la, riconsegnando (almeno per il momento) i 15 punti di penalizzazione che erano stati comminati a gennaio al club bianconero. A questo punto, quindi, ladel massimo campionato italiano di calcio ha subito un ribaltone davvero clamoroso. I bianconeri, infatti, sono schizzati in terza posizione a quota 59, a 2 lunghezze di distacco dalla Lazio ma, soprattutto, tornando in piena zona Champions League. Al momento, a farne le spese, sono le due squadreesi. Il, infatti, scende in quinta posizione a 3 punti dalla Roma, attuale quarta, mentre l’ora è addirittura sesta a 5 ...

